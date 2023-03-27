هاجم مشجع ملعب مباراة منتخب لوكسمبورغ مع ضيفه منتخب البرتغال، الأحد، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، مرتديا قميص فريق النصر .

وجاء ذلك من أجل الاحتفال مع رونالدو بعدما سجل هدفا ثانيا له خلال الشوط الأول الذي تقدم خلاله المنتخب البرتغالي بنتيجة 4-0، لكن أمن الملعب سرعان ما أخرجه وأبعده عن المستطيل الأخضر.

وانتقل رونالدو لصفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يُذكر أن رونالدو عزز من موقعه عميدًا للاعبين الدوليين في العالم، عقب خوضه المباراة رقم 198 في مسيرته الدولية، بعدما كان قد انفرد في المباراة الماضية بالرقم القياسي كأكثر لاعب خوضا للقاءات الدولية.