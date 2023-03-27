أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالسلام السليمان، أن من يدعو إلى فتح المطاعم في نهار رمضان لم يحترم مشاعر المسلمين ولم يعظم شعائر الله.

وقال الدكتور عبدالسلام السليمان، خلال لقائه ببرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن احترام مشاعر الآخرين واجب على الإنسان مسلما كان أو غير مسلم.