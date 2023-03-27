‏ويّق مقطع فيديو لممرات المسجد الحرام‬⁩ بعد تشجير مجموعة من جسور وأعمدة الحرم المكي .

وأظهر المقطع الذي نشرته قناة العربية أعمدة وجسور الحرم المكي وهي تُكسى بالأشجار، في مظهر رائع وخلاب .

كما بيّن المقطع معتمري بيت الله وهم يؤدون المناسك بكل سهولة ويُسر، في أجواء روحانية يسودها الاطمئنان.