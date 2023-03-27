ويّق مقطع فيديو لممرات المسجد الحرام بعد تشجير مجموعة من جسور وأعمدة الحرم المكي .
وأظهر المقطع الذي نشرته قناة العربية أعمدة وجسور الحرم المكي وهي تُكسى بالأشجار، في مظهر رائع وخلاب .
كما بيّن المقطع معتمري بيت الله وهم يؤدون المناسك بكل سهولة ويُسر، في أجواء روحانية يسودها الاطمئنان.
شاهد.. هكذا تبدو ممرات #المسجد_الحرام بعد تشجير مجموعة من جسور وأعمدة الحرم المكي #العربية_في_رمضان
عبر:@sultan_mr_ pic.twitter.com/ZILJdZ0mrA
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 26, 2023
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