بالصور.. أفضل 3 سيارات سيدان فاخرة في 2023 بسوق المملكة

يقوم العديد من المواطنين المقيمين في جميع دول العالم بالبحث عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، منذ إعلان الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة.

ويُشار إلى أن القانون الجديد يسمح باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد 5 سنوات لذلك إليك أفضل 3 سيارات سيدان فاخرة في 2023 ، داخل المملكة:

1: جنسس G90

تستمد السيارة قوتها من محرك V6 سعة 3,5 لتر قوة 375 حصان ( 380 حصان أوروبي PS ) و 530 نيوتن متر من عزم الدوران ، وتعمل بنظام دفع رباعي للعجلات.

وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار الآتية:

أوتوماتيك / PRESTIGE RWD 2023 بسعر 379,885 ر.س

– أوتوماتيك / PLATINUM RWD 2023 بسعر 427,035 ر.س

– أوتوماتيك / PLATINUM AWD 2023 بسعر 437,385 ر.س

– أوتوماتيك / ROYAL E/SC AWD 2023 بسعر 500,635 ر.س

– أوتوماتيك / ROYAL E/SC LWB AWD 5P 2023 بسعر 624,835 ر.س

– أوتوماتيك / ROYAL E/SC LWB AWD 4P 2023 بسعر 627,135 ر.س

2- بي ام دبليو 760

تعتمد السيارة على محرك 12 سلندر على شكل حرف V سعة 6,6 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يصدر منه قوة تصل إلى 601 حصان ( 609 حصان أوروبي PS ).

وتتوفر السيارة داخل سوق المملكة بالسعر:

– أوتوماتيك / XDRIVE 2022 بسعر 712,800 ر.س

3: مرسيدس مايباخ

تستمد السيارة قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، ينتج قوه حصانيه قدرها 503 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 250 كم/ ساعة.

وأما عن سعر السيارة داخل السوق :

– أوتوماتيك / S 650 2022 بسعر 1,329,900 ر.س