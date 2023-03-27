تصريح ناري يطيح بـ” كونتي” من تدريب توتنهام

أنهى نادي توتنهام الإنجليزي علاقته بمدربه أنتونيو كونتي، عقب تصريحه الأخير الذي انتقد خلاله أنانية لاعبيه والعقلية الانهزامية للنادي.

وأعلن نادي شمال لندن، في بيان، مساء الأحد: «نستطيع الإعلان أن أنتونيو كونتي ترك النادي باتفاق متبادل. نجحنا في التأهل إلى دوري الأبطال في موسم كونتي الأول، ومن ثم نشكره على ذلك ونتمنى له التوفيق في المستقبل».

وأضاف البيان: «سيتولى كريستيان ستيليني مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم، على أن يساعده راين مايسون».

وقال كونتي في تصريحات نارية له انتقد فيها لاعبي الفريق وإدارته : «لسنا فريقاً، نحن فريق حيث لا يفكر الجميع فيه إلا في أنفسهم، لا أرى أي شعور بالمسؤولية لدى اللاعبين».

وأضاف: «نحن نتراجع، أرى الكثير من المواقف السلبية والكثير من المواقف الأنانية التي لا أحبّها في اللاعبين».

ولم يتوانَ كونتي عن انتقاد إدارة النادي أيضاً، إذ قال: «لقد اعتادوا ذلك هنا، لا يلعبون من أجل شيء مهم، لا يريدون اللعب تحت الضغط، لا يريدون اللعب مع التوتر».

وتابع : «قصة توتنهام هي كالتالي: المالك هنا منذ 20 عاماً ولم يفوزوا بأي شيء إذا كانوا يريدون الاستمرار على هذا النحو، فيمكنهم تغيير المدرّبين، وكثير من المدربين، لكن الوضع لا يمكن أن يتغيّر، صدِّقوني».