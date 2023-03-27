تحدث مشهور تيك توك سعود القحطاني، عن عمله في المجال العسكري، وسبب تركه العسكرية.

وقال القحطاني خلال لقاء له على برنامج ” مراحل” : ” خدمت 8 سنوات في الحرس الوطني, وانتهت علاقتي بالعسكرية بسبب مرض والدي.”

وبشأن كواليس حضوره حفل زواج يزيد الراجحي، قال :” ذهبت إلى حفل الزواج، والمكان كان زحمة”، لافتًا أنه كان ينوي يعطي الراجحي “عانية زواج” تقدر ب 1500ريال، ولكن عندما رأى الحاضرين والترف لم يعطي الراجحي المبلغ”.

وعن سعر الإعلانات على حسابه في سناب شات وتطبيق تيك توك، أضاف:” أنه يحدد سعر الإعلان على حسب الأشخاص، فسعر الإعلان للتاجر يختلف عنه للسعوديين المبتدئين.”

وأوضح أن سعر إعلانه في حدود 60ـ 70 ألف ريال، مشيرًا إلى أن حسابه في “PayPal” يوجد به مبلغ 200 ألف ريال، ولكنه مجمد، حسب قوله.

وحول دخله الشهري من برنامج البيجو، تابع القحطاني:” أن أكثر مبلغ حصل عليه من برنامج “البيجو” يتراوح بين 100 ألف إلى 150 ألف.”

واستطرد: أحيانا أصادق الناس وعلى نياتي وأمشي مع ناس وأشعر أنهم يحبوني وفجأة انصدم وتيجي على رأسي، معلقًا: اسمها الفاجعة.

يذكر أن “سعود القحطاني”يحظى بأكثر من3 ملايين متابعة عبر حسابه بتطبيق “تيك توك”.