قدم الدكتور متعب العتيبي استشاري مخ وأعصاب عدة نصائح لمرضى الصرع خلال شهر رمضان المبارك.

وقال العتيبي :” قرار صيام مريض الصرع يجب أن يكون بالاتفاق مع الطبيب المعالج لتفادي أي مشاكل”.

وأضاف ” من المهم شرب الماء بكميات جيدة بعد الإفطار لتفادي حدوث جفاف، لما للجفاف من أثر كبير على مستويات الأدوية في الدم”.

وتابع ” كذلك من المهم أخذ الكفاية من النوم وتفادي السهر، لأن السهر يزيد من فرص رجوع نوبة الصرع حتى مع الأدوية، إلى جانب الاهتمام بتناول الغذاء الصحي “.