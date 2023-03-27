قدم الدكتور متعب العتيبي استشاري مخ وأعصاب عدة نصائح لمرضى الصرع خلال شهر رمضان المبارك.
وقال العتيبي :” قرار صيام مريض الصرع يجب أن يكون بالاتفاق مع الطبيب المعالج لتفادي أي مشاكل”.
وأضاف ” من المهم شرب الماء بكميات جيدة بعد الإفطار لتفادي حدوث جفاف، لما للجفاف من أثر كبير على مستويات الأدوية في الدم”.
وتابع ” كذلك من المهم أخذ الكفاية من النوم وتفادي السهر، لأن السهر يزيد من فرص رجوع نوبة الصرع حتى مع الأدوية، إلى جانب الاهتمام بتناول الغذاء الصحي “.
#حقنة | نصائح لمرضى "الصرع" خلال شهر #رمضان
#السعودية
#العربية_في_رمضان
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— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 27, 2023
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