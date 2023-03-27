أكد أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن شرب الماء مع الأكل لا يضر، ولا يوجد أي دراسة تثبت الضرر؛ بل على العكس.

وقال “الخضيري”، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “الدراسات الموثوقة علميًا أكّدت أن شرب الماء أثناء الأكل (وقبله وبعده) يساعد على الهضم ويقلل من شراهة الأكل ويمنع الإمساك ويمنع تلبُّك المعدة والامعاء ويقلل من تهيُّج القولون العصبي، وله فوائد صحية كثيرة.. اشرب ماءً

وأضاف:” أن الإمساك يزول بتعديل سلوكك الغذائي (اشرب ماء وسوائل كثيرة وقلل الدهون والأغذية الدهنية الملساء التي تسبب الإمساك، وأهم عامل: تنظبم وتثبيت وقت الذهاب لدورة المياه (الصباح بعد الافطار مثلاً) أوعند الحاجة وليس حسب فراغك ولا على مزاجك. ”