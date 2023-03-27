أفادت دراسة صادمة بوجود تأثير خطير لحقن “البوتوكس”، حيث يمكن أن تؤثر على دماغ الإنسان.

ويُشار إلى أن العديد من الناس يستخدم حقن البوتوكس لأغراض تجميلية، حيث يشد الوجه ويخفي التجاعيد بفاعلية وسهولة، لكن الآن وجد الباحثون أن البوتوكس يؤثر على نشاط بعض المناطق في دماغ الإنسان.

وأجرى باحثو جامعة كاليفورنيا بالتعاون مع شركة أبفي لصناعة البوتوكس فحوصات دماغية لـ 10 نساء قبل حقن البوتوكس في الجبهة ومرة أخرى بعد 2-3 أسابيع من الإجراء.

واكتشف الباحثون أن حقن “البوتوكس” تغير نشاط مناطق الدماغ المرتبطة بالمعالجة العاطفية، مثل اللوزة والتلفيف المغزلي.

وأوضح الباحثون أن نتائج الدراسة تشير إلى أن البوتوكس لا يؤثر فقط على قدرة الإنسان على التعبير عن المشاعر من خلال التأثير على عضلات الوجه المسؤولة عن الابتسام والعبوس وغيرها من التعبيرات، ولكنه يعيق قدرة الدماغ على التعرف على تعبيرات الآخرين.