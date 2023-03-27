أكدت تقارير صحفية أن ثنائي النصر عبد المجيد الصليهم وأيمن يحيى، سيدخلان التمارين الجماعية، الخميس المقبل، بعد عودة اللاعبين إلى الحصص التدريبية؛ بسبب الإجازة التي مُنحت لهم من قِبل الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق.

وقام طبيب نادي النصر، الإسباني ديفيد ماركيز، بمنح اللاعبَين الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات بعد تعافيهما من الإصابة التي عانياها.

وأصيب الصليهم بالتهاب في الركبة، وشدٍّ بسيط في العضلة، ما اضطر المدرب إلى إبعاده عن مباراة أبها، ضمن الجولة الـ 21.

والجدير بالذكر أن أيمن يحيى شُفي من إصابة الكدمة القوية في ركبته، التي تعرَّض لها خلال خوضه مواجهة ضمك، في الجولة الـ 18 من دوري روشن.