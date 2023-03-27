كشفت مصادر صحيفة أن داني سيبايوس، نجم ريال مدريد، اقترب بقوة من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، في الميركاتو المقبل، مع قرب نهاية عقده مع الميرنغي .

ويشار إلى أن عقد سيبايوس مع ريال مدريد سينتهي في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات حاليًّا مع إدارة النادي بشأن التجديد.

وأكدت المصادر ذاتها أن ريال مدريد لم يرسل عرض التجديد إلى سيبايوس قبل 3 أشهر من انتهاء علاقته رسميًّا بالنادي الملكي.

وقالت : “أن مبعوث من أتليتكو مدريد تواصل مع المقربين من سيبايوس أكثر من مرة آخرها كان قبل أسبوعين لإقناعهم بعرض الفريق، فهم لا يريدون إهدار هذه الفرصة من أيديهم”.

وكان سيبايوس قد قال في حوار له أخيرًا: “أريد أن أستمتع، لذلك لا أريد عقدًا جديدًا إذا لم أستحق ذلك، لا أريد الانضمام إلى ناد آخر إذا لم أستحق ذلك أيضًا”.

والجدير بالذكر أن 7 لاعبين من ريال مدريد، تنتهي عقودهم في يونيو 2023، ما يمثل أزمة لدى الرئيس فلورينتينو بيريز.