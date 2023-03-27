يعد “إعارة” كلمة مرور الـWi-Fi الخاصة بك لصديق أو جار أمراً خطيراً، وهناك 10 أسباب تجعلك تفكر ملياً قبل أن تقدم على هذه الخطوة

١- التنزيلات غير القانونية

إذا استخدم شخص آخر اتصالك بالإنترنت لتنزيل محتوى غير قانوني، فسوف يترك أثراً عبر الإنترنت يعود إلى جهاز التوجيه الخاص بك، كما يمكن لصديق أن يختار تنزيل فيلم أو مسلسل تلفزيوني بشكل غير قانوني في منزلك فيما قد تجد نفسك مضطرا لدفع غرامة كبيرة.

2 – البرامج الضارة يمكن أن تنتشر

فإذا كان جهاز، مثل الهاتف الذكي، مصاباً ببرامج ضارة ويتصل بشبكة الـWi-Fi الخاصة بك، قد يستمر في مهاجمة أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة اللوحية الخاصة بك أثناء انتشارها.

3- يمكنهم استخدام جميع بياناتك

يقدم جميع مزودي خدمات النطاق العريض تقريباً تنزيلات غير محدودة ولا توجد قيود على البيانات. لذلك قد تعتقد أن هذا لن يؤثر عليك. مع ذلك، تُعرف معظم الحزم غير المحدودة إما باسم “قياسي غير محدود” أو “غير محدود حقاً”.

4- يمكن للمستخدمين رؤية الاتصالات

إن السماح لشخص ما بالاتصال بشبكة الـWi-Fi الخاصة بك يمنح شخصاً ما حق الوصول إلى نظام حيث يتم إدخال البيانات وإخراجها.

5- يمكن حظر IP الخاص بك

يمكن لبعض مواقع الويب، بما في ذلك الوسائط الاجتماعية والألعاب عبر الإنترنت، إصدار حظر IP للمستخدمين الذين انتهكوا شروط الخدمة الخاصة بهم. هذا يعني أنه سيتم حظر الوصول إلى موقع الويب المحدد للجميع على نفس شبكة Wi-Fi – وليس فقط حساب محدد.

6- يمكنهم استخدام كلمة المرور الخاصة بك

البعض يختار إعادة تسمية كلمة المرور الخاصة بهم إلى شيء يمكنهم تذكره – كلمة مرور أخرى يستخدمونها بالفعل. هذا يعرضك لخطر أن يتمكن شخص ما من الوصول لحساباتك.

7- يمكنهم خنق كل عرض النطاق الترددي

النطاق الترددي هو مقدار البيانات التي يمكن نقلها من جهاز التوجيه الخاص بك إلى أجهزتك في أي وقت – أو السرعة أو الإنترنت الخاص بك.

فإذا كنت تشاهد فيلماً بدقة 4K، لكن صديقك أو جارك يقوم بتنزيل ملفات كبيرة ويلعب لعبة عبر الإنترنت، قد تجد أن كل شيء يصبح بطيئاً.

8- القيام بأنشطة غير قانونية عبر الإنترنت

سيتم إرجاع النشاط عبر الإنترنت على شبكة الـWi-Fi إليك، بما في ذلك الإجراءات التي تنتهك القانون دون زيارة مواقع الويب غير القانونية. ويحدث التنمر والتصيد وخطاب الكراهية بانتظام عبر الإنترنت وتستجيب السلطات للتقارير.

9- يمكنهم استخدام أجهزة أخرى على الشبكة

يمتلك العديد من الأشخاص أجهزة مثل الطابعات وأمازون أليكسا ومكبرات الصوت وحتى محركات الأقراص الثابتة المتصلة بالإنترنت. ويسمح للمستخدمين بالتحكم في جوانب من منازلهم عبر هواتفهم.

10- يمكنهم مشاركة كلمة المرور الخاصة بك مع من حولهم

إذا قمت بمشاركة كلمة المرور مع شخص واحد، فإن العديد من الأشخاص الآخرين يمكن لهم الحصول على الكلمة، ما يزيد من احتمال حدوث نشاط غير قانوني عبر عنوان IP الخاص بك. وقد لا يسيء الجار الموثوق به استخدام شبكة الـWi-Fi الخاصة بك، إلا أن الشخص الذي لا يعرفك قد يراها فرصة جيدة.