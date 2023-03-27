علق الإعلامي الرياضي محمد الدويش، على إعلان لجنة الرقابة على المنشطات، توصلها لتسوية تبقي من خلالها على عقوبة لاعب الشباب فهد المولد، وهي الإيقاف لمدة 18 شهراً تنتهي في 20 – 8 – 2023.

وقال الدويش: “يفترض أنْ يلعب للمنتخب بعد أنْ خفّض مركز التحكيم عقوبته من إيقاف 18 شهرًا لشهرين فقط لكنه لم يلعب”.

وتابع: “لعب لناديه ثم توقف ! بالتسوية بين وادا -الوكالة الدولية – وفريق دفاعه عادت القضية لعقوبة اللجنة السعودية التي تنتهي بعد خمسة أشهر قضية تملأك بالأسئلة”.

يذكر أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، توصلت بتاريخ 2 – 3 – 2023 إلى اتفاق تسوية بينها والفريق المكلف الدفاع عن اللاعب، ووافقت عليه اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، يتم بموجبه اعتماد العقوبة التي فرضتها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في بداية القضية.