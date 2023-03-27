أكد محلل الطقس في مركز الأرصاد عادل القازنلي استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على مرتفعات الجنوب والدفاع المدني يحذر الأهالي من السيول .

وقال القازنلي لقناة الإخبارية أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول امطار مصحوبة بعواصف رعدية وأيضا تكون السيول والسيول المنقولة التي يحذر منها الدفاع المدني.