أكد محلل الطقس في مركز الأرصاد عادل القازنلي استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على مرتفعات الجنوب والدفاع المدني يحذر الأهالي من السيول .
وقال القازنلي لقناة الإخبارية أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول امطار مصحوبة بعواصف رعدية وأيضا تكون السيول والسيول المنقولة التي يحذر منها الدفاع المدني.
فيديو | محلل الطقس في مركز الأرصاد عادل القازنلي لـ #الإخبارية: حالة عدم استقرار على مرتفعات الجنوب والدفاع المدني يحذر الأهالي من السيول #نشرة_النهار pic.twitter.com/e1FUcTwAJP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 27, 2023
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