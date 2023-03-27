حددت وزارة التعليم موعد باب التقديم على طلبات تقاعد شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1444.

وأكدت الوزارة أنه سيتم غلق باب التقديم في 22 من شهر رمضان الحالي عبر نظام «فارس» الإلكتروني، داعية الراغبين في التقديم إلى إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة كافة.

يذكر أن التقديم على التقاعد متاح لمن أكمل صافي خدمة 25 عاماً فأكثر، على أن يكون يوم 4 من شهر ذي الحجة القادم، الذي يمثل اليوم الأخير في العام الدراسي الحالي 1444، آخر يوم دوام لشاغلي الوظائف التعليمية الذين تقدموا بطلبات تقاعد خلال هذا العام، وصدرت لهم قرارات التقاعد رسمياً.