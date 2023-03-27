قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ورابطة الأندية الأوروبية، اليوم الإثنين، إن التعويضات التي يمنحها الفيفا للأندية التي ترسل لاعبيها لكأس العالم للرجال زادت بنحو 70% لتصل إلى 355 مليون دولار في بطولتي 2026 و2030.

ويوفر برنامج مزايا الأندية حصة من عائدات البطولات الدولية للأندية مقابل إرسال لاعبيها، كما يوفر تكاليف العلاج في حالة إصابة أي لاعب أثناء اللعب على المستوى الدولي.

وقال ناصر الخليفي رئيس الرابطة: “يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التاريخية”.

وأضاف: “تقر مذكرة التفاهم بالدور المركزي للأندية في كرة القدم على مستوى العالم، وتضمن تمثيلها بالشكل الصحيح في عملية صنع القرار حول القضايا التي تؤثر عليها”.

وأضاف الخليفي: “سيتعاون الفيفا ورابطة الأندية الأوروبية بشكل أوثق لإنجاح كأس العالم للأندية في المستقبل.. والعمل معا لوضع الهياكل المحتملة لإدارة الحقوق التجارية بشكل صحيح”.