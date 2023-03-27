حلّ لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، ضيفًا في الحلقة الخامسة من برنامج المقالب “رامز نيفر إند”، من تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية “MBC Masr”.

ونفذ رامز جلال في كهربا مقلب المطعم الطائر؛ إذ صعد إلى أعلى عن طريق رافعتين، وتنكر في زي طباخ ياباني، حيث ألقى تجاه سمك القرموط، ما أشعل المقلب بالانفجارات والحرائق وسط زعر وخوف وصرخات من كهربا.

ودخل لاعب نادي الأهلي في حالة إنهيار، بعد تنفيذ مقلب المطعم الطاير ببرنامج رامز جلال.

و كان الفنان رامز جلال سخر من كهربا في أول الحلقة، و قال عليه: «بطل العالم في الإيقافات، واللاعب اللي اتوقف أكتر ما لعب».