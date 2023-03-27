كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر اتفق شفهياً مع المدافع البرتغالي بيبي، وفقا لـ”askam”.

يذكر أن محترف النصر الجديد يود أن يحيط نفسه ببعض أصدقائه ومنهم بيبي مدافع منتخب البرتغال، ومدافع ريال مدريد السابق.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن كريستيانو رونالدو، طالب مسؤولي نادي النصر السعودي، التعاقد مع المدافع البرتغالي بيبي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشارك بيبي وكريستيانو رونالدو في العديد من المباريات والبطولات في ريال مدريد، وأيضًا في منتخب البرتغال، حيث كان الثنائي هو الأهم خلال العقد الأخير في البرتغال.