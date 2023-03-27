أكد أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ولاعب الاتحاد، على جاهزية المنتخب لمواجهة مالاوي، يوم غدٍ الثلاثاء وذلك في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار.

وقال حجازي:“المنتخب يمثل دائماً كل الأندية المصرية والباب مفتوح دائماً لجميع اللاعبين لنيل شرف تمثيل مصر”.

وأضاف: “منتخب مصر دائماً عبارة عن أسرة واحدة والكل على قلب رجل واحد، وهدفنا الفوز دائماً في أي مباراة، وجميع اللاعبين جاهزين لمباراة مالاوي وسنبذل أقصى جهدنا للفوز”.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية إلى جانب منتخبات أثيوبيا ومالاوي وغينيا، ويأتي الفراعنة في الصدارة برصيد 6 نقاط.