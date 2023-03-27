سلطت الحلقة الخامسة من المسلسل الكوميدي “طاش ما طاش” الضوء على الأزمة الراهنة التي يواجهها سوق الصحافة في ظل ازدهار مواقع التواصل الاجتماعي وازدياد تأثير صناع المحتوى على شرائح كبيرة في المجتمع.

وكان “القصبي” الذي يجسد شخصية “عبدالله” كاتبا ذو شأن في أحد الصحف في المملكة إلا أن هذا الوضع اختلف بعد تدهور أوضاع الصحيفة، وانتهت مسيرته معاها بعد أن قررت الإدارة عدم صرف مرتب له، فأصيب “القصبي” بحالة من الحزن، وظل في منزله لعدة أيام إلا أن وضعه تغير بسبب “الفاشنيستا سوسو” التي تمتلك أكثر 15مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وامتدحت “سوسو” “القصبي” فلمع صيته وأصبح من مشاهير التواصل الاجتماعي، ومن هنا انطلق “القصبي” في صناعة المحتوى ليروج عن مطعم تارة ويسوق لفندق تارة أخرى وارتفع الطلب عليه وأصبح يربح الملايين من وراء كل إعلان يقوم به على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه يتشكل بحسب طلب العميل، حتى ولو دفعه ذلك للظهور لكي يهاجم شخصيات بالأسم وبألفاظ مهينة.

يذكر أن المسلسل من بطولة ناصر القصبي وعبدالله السدحان ونجوم آخرين، ويذاع يوميا خلال شهر رمضان على قناة mbc.