كشف رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى سبب تسمية رمضان بشهر القرآن على الرغم من أنه لم ينزل القرآن كاملاً فيه، ولم تنحصر التلاوة عليه.

وقال العيسى خلال لقائه في برنامج بالتي هي أحسن أن رمضان سمي بشهر القرآن لأن القرآن أول ما نزل ، نزل في ليلة القدر.

كما أوضح الدكتور العيسى المقصود بقوله تعالى في سورة البقرة أن هناك ملكين وهما “هاروت وماروت” يعلِّمان الناس السحر.

وأضاف أن الملكين نزلا بعلم ينفع الناس من حيث الأثر، ولكن يمكن أن يوظف هذا العلم من قبل الأشرار، ومن وظفه للخير فهو في سبيل الخير، ومن وظفه للشر فهو سبيل الشر.

وتابع أن السحر كفر ولا شك أن هذا الأمر فتنة للناس فمثلا هناك نبات يستخدم للعلاج ولكن يتم توظيفه بطريقة خاطئة ليكون قاتلا.

سؤال |

لماذا سُمي رمضان بشهر القرآن على الرغم من أنه لم ينزل القرآن كاملاً فيه، ولم تنحصر التلاوة عليه؟ رئيس هيئة علماء المسلمين يجيب@MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن يعرض على #Shahid

مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/7fShsIShp8#MBC1 pic.twitter.com/Ea3ABZNINi — بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) March 27, 2023