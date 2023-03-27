أثارت الفنانة المصرية هالة صدقي، الجدل بعد تصريحاتها عن أدوار الإغراء، مؤكدة أنها إذا كانت قبلت تقديم هذه الأدوار لكانت وصلت إلى مكانة أعلى بكثير.

وقالت هالة صدقي: “لو كنت وافقت أعمل أدوار إغراء كنت وصلت لمكانة أكبر، ولكن في بدايتي الفنية تم التركيز معايا بسبب مشهد واحد عملته وظهرت فيه بالمايوه، وأنا مكنتش حابة كده لأني خفت أوي من تصنيفي كمُمثلة إغراء، وحقيقى أنا مش بعرف أعمل هذه الأدوار، وكمان والدتي شرطت عليا إني معملش هذه الأدوار وإلا هتمنعني من الشغل”.

وتشارك هالة صدقي هذا العام في السباق الرمضاني بمسلسلين وهما “جعفر العمدة”، و”سره الباتع”.