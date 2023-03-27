لقي 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 29 آخرون في حادث اصطدام لحافلة بعقبة شعار شمال عسير .

ووقع الحادث عصر اليوم في عقبة شعار عسير بسبب تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها .

وتوجهت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لموقع الحادث الذي لا يزال العمل قائماً به .

وجرى نقل الجثث والمصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة .

ونشرت قناة الإخبارية لقطات حية من موقع الحادث مشيرةً إلى أن أغلب ركاب الحافلة مقيمون في المنطقة وكانوا متوجهين وإلى مكة المكرمة والحافلة تتبع لإحدى الشركات في خميس مشيط .

فيديو | مراسل #الإخبارية عبد الله آل عبيد: وفاة 20 شخصا وإصابة 29 في حادثة عقبة شعار في عسير#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/Dpvns4yqPI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 27, 2023

فيديو | لقطات من موقع حادثة عقبة شعار في عسير#الإخبارية #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/j5pCg5vwno — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 27, 2023

فيديو | مراسل #الإخبارية عبد الله آل عبيد: أغلب ركاب الحافلة مقيمون في المنطقة وكانوا متوجهين إلى مكة المكرمة #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/j1r629Uq0t — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 27, 2023