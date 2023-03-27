لقي 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 29 آخرون في حادث اصطدام لحافلة بعقبة شعار شمال عسير .

ووقع الحادث عصر اليوم في عقبة شعار عسير بسبب تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها .

وتوجهت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لموقع الحادث الذي لا يزال العمل قائماً به .

وجرى نقل الجثث والمصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة .

ونشرت قناة الإخبارية لقطات حية من موقع الحادث مشيرةً إلى أن أغلب ركاب الحافلة مقيمون في المنطقة وكانوا متوجهين وإلى مكة المكرمة والحافلة تتبع لإحدى الشركات في خميس مشيط .

 