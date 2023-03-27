أكد المدير الطبي لمراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبد العزيز، محمد فلمبان، أنه لم يتم رصد حالات وبائية بين المعتمرين.

وأضاف أن هناك 520 مراقبا صحيا في 4 مراكز صحية لتطبيق الاشتراطات الصحية على مدار 24 ساعة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن جهود المطار لتيسير وتسهيل وراحة ضيوف بيت الله الحرام، مؤكدا أن وزارة الصحة رفعت كافة التجهيزات خلال شهر رمضان الحالي.

فيديو | المدير الطبي لمراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبد العزيز: 520 مراقبا صحيا في 4 مراكز صحية لتطبيق الاشتراطات الصحية على مدار 24 ساعة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/f4CEwe6m34 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 27, 2023