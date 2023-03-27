في لقطة جميلة ، توقفت مباراة الجزائر مع النيجر لمنح اللاعبين فرصة للإفطار وكسر الصيام، اليوم الإثنين، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وعند الدقيقة 77 رفع الأذان، فأطلق الحكم الصافرة، حيث أفطر اللاعبون، وتناولوا الماء والتمر.

وأظهر مقطع الفيديو أيضا إفطار المشجعين الذين تواجدوا في المدرجات لمشاهدة المباراة.

وامتد توقف المباراة لـ5 دقائق حيث تم استئناف اللعب.