نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة جولات على وكالات السيارات ومراكز الصيانة بمختلف مناطق المملكة.

وتأتي الجولات الرقابية من أجل التحقق من التزامها بالأنظمة، وقيامها بتقديم خدمات ما بعد البيع.

يذكر أن الجولات شملت التحقق من قيام مراكز الصيانة بتقديم خدمات ما بعد البيع.