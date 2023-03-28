أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، بالدور الذي قدمه الفنان فيصل العيسى بعد حلقة “الصياهد” في مسلسل “شباب البومب”، والتي أبرزت جماهيرية الإبل.

وكان العيسى قد أعرب عن سعادته بالمشاهدات التي حققها المسلسل حتى الآن، قائلا: “فخور بكوني أول فنان سعودي وخليجي يحقق هذه الأرقام التي تصف نفسها، شكرًا لكل المتابعين والجمهور وقناة روتانا خليجية، ألتقيكم في الجزء الحادي عشر إن شاء الله”.

ومن جانبه علق ابن حثلين بقوله: “من يحمل هذه الأوسمة على صدره؛ غير مستغرب منه هذا الإبداع في حلقة الصياهد، فنانا الكبير فيصل أسر قلوب وعقول أبنائنا و هاهو اليوم يأسر قلوب أهل الإبل”.