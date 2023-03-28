أكدت مديرة بنك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام عفراء الدايل، أن نقص السوائل هو التأثير السلبي الوحيد على المتبرع في شهر رمضان، ويتم حلها بتعويض السوائل.

وشددت على أن بنوك الدم بحاجة للمتبرعين في رمضان لإنقاذ المرضى، قائلة: “المرضى في حاجة مستمرة سواء في رمضان أو غيره وربما قد تزيد بالذات في فترة الأعياد لأن المتبرعين قد ينشغلون”.

وأشارت إلى أن ساعات التبرع في رمضان تكون محدودة وقد لا تتناسب تلك الأوقات مع المتبرعين، كما أن البعض قد يتخوف من التبرع بسبب الصيام.