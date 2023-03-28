أوضح مصدر أن إدارة النادي الأهلي، لم تتلقَ، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يفيد بإيقاف النادي عن التسجيل فترة إضافية بسبب فسخ عقد البرازيلي دانكلير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم السابق، دون سبب مشروع.

وأشار المصدر إلى أن الخطاب الذي وصل للفريق الجداوي، والذي تضمن الإيقاف عن التسجيل يخص مستحقات الكرواتي فيليب براداريتش التي لم يتسلمها وهي مشروطة بالسداد ففي حال تم ذلك ترفع العقوبة، وفق الرياضية.

وتابع أن المدافع البرازيلي تقدم فعلًا بشكوى إلى الاتحاد الدولي، وينتظر وصول قرار البت فيها إلى النادي في أي وقت.