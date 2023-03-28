تحدث عالم الفلك نضال قسوم عن سيناريو نهاية الحياة على كوكب الأرض بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وقال نضال قسوم إن أكثر شيء يهدد كوكب الأرض هو الشمس، حيث تتطور وتزداد حرارتها وطاقتها التي تشعها مع مرور الزمن، مشيرا إلى أن درجات الحرارة على الشمس ، ومنها درجة الحرارة المتوسطة على الأرض ستزداد ب 4 أو 5 درجات خلال بضعة مئات من الملايين من السنين.

وتابع: عمرنا 4 ملايين ونصف، وممكن عندما نصل إلى 5 ملايين، تكون الحياة على الأرض غير ممكنة، لأن متوسط درجة الحرارة على الأرض في السنة، حوالي 15 درجة، وإذا ارتفع المتوسط إلى 20 درجة، ستكون الحياة غير ممكنة.

ولفت: نتحدث الآن عن التغير المناخي، وهل نستطيع أن نجعل التغير في متوسط درجة الحرارة لا يزيد عن درجة ونصف”، لافتا إلى أنه حتى الآن زادت درجة الحرارة المتوسطة على الأرض درجة واحدة منذ الثورة الصناعية فخلال 200 سنة ارتفعت درجة واحدة