قال عبد العزيز الحميدي، رئيس لجنة التراخيص في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إن الجمعة المقبل الموافق 31 مارس هو الموعد النهائي للأندية من أجل تسليم المستندات الخاصة ببند الالتزامات المالية، الذي يأتي ضمن المعيار المالي لاستخراج الرخصة الآسيوية.

وأوضح عبد العزيز الحميدي، أن بند الالتزامات يضم مستحقات الأندية واللاعبين والجهازين الفني والإداري لقطاع كرة القدم، مشيرا إلى وجود 7 بنود أخرى تخضع للتقييم.

ولفت: مواعيد الاستحقاقات المالية اختلفت عن الأعوام الماضية بسبب تعديل الاتحاد الآسيوي لمواعيد بطولات الأندية بعد أن كان يتم تقييمها للفترة المنتهية في 30 يونيو، أصبح تقييم الالتزامات المالية للفترة المنتهية حتى 31 ديسمبر 2022 م.

وتابع: المعايير الخمسة الرياضية والإدارية والقانونية والبنى التحتية والمالية لها مواعيد زمنية تختلف عن بعضها، وكل معيار له موعد نهائي خاص به، ويحتوي على أكثر من بند وخاضع للتقييم، وسيكون الإعلان عن الحاصلين على الرخصة في منتصف مايو المقبل”.

وتابع رئيس لجنة التراخيص: تنظيم ورش عمل للأندية من أجل شرح الإجراءات كافة، إضافة إلى إجراء زيارات.