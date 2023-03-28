قال الباحث السابق في وكالة ناسا الدكتور نضال قسوم، إنه لا يوجد إعجاز علمي في القرآن.

وأوضح نضال قسوم، أنه لا يوجد إعجاز علمي من باب النظريات العلمية ولكن القرآن يوجه القارئ للظواهر العظيمة الموجودة في الطبيعة والكون للتعرف والتقرب من الخالق وللاستفادة منها لبناء حضارة.

ولفت إلى أن الإعجاز العلمي ظهر كرد فعل للعلم الغربي بعد التطور العلمي لسببين هما التشكيك في تلك المعلومات أو لإثبات أنها موجودة أصلا.