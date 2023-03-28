قال الباحث السابق في وكالة ناسا الدكتور نضال قسوم، إنه لا يوجد إعجاز علمي في القرآن.
وأوضح نضال قسوم، أنه لا يوجد إعجاز علمي من باب النظريات العلمية ولكن القرآن يوجه القارئ للظواهر العظيمة الموجودة في الطبيعة والكون للتعرف والتقرب من الخالق وللاستفادة منها لبناء حضارة.
ولفت إلى أن الإعجاز العلمي ظهر كرد فعل للعلم الغربي بعد التطور العلمي لسببين هما التشكيك في تلك المعلومات أو لإثبات أنها موجودة أصلا.
هل هناك إعجاز علمي في القرآن الكريم؟.. عالم الفلك د.نضال قسوم يُجيب #نضال_قسوم_في_ليوان_المديفر@almodifer @NidhalGuessoum pic.twitter.com/yJpBywAjMq
— الليوان (@almodifershow) March 27, 2023
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