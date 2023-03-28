كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن فتح التقديم (رجال/نساء) لشغل أكثر من (40) وظيفة؛ لحملة الدبلوم فما فوق، في المجالات الإدارية، التقنية، الهندسية، وغيرها.

وأوضح المركز أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:

1- رسام خرائط.

2- محلل بيانات مساحية.

3- مهندس مساحة مساعد.

4- مطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

5- محلل بيانات.

6- تأكيد الجودة QA.

7- أخصائي جودة أول.

8- محلل نظم أول.

9- مهندس شبكات أول.

10- مهندس دعم فني أول.

11- أخصائي علوم نبات.

12- أخصائي بيئي.

13- خبير غابات مانجروف.

14- خبير في إدارة واستدامة الغابات.

15- خبير مكافحة حرائق الغابات وإعادة تأهيلها.

16- أخصائي مراقبة وتقييم مشاريع التصحر.

17- أخصائي تقييم تصحر، وغيرهم.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن، ويستمر التقديم لمدة 10 أيام، عبر الموقع الرسمي للمركز.