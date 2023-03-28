كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن فتح التقديم (رجال/نساء) لشغل أكثر من (40) وظيفة؛ لحملة الدبلوم فما فوق، في المجالات الإدارية، التقنية، الهندسية، وغيرها.
وأوضح المركز أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:
1- رسام خرائط.
2- محلل بيانات مساحية.
3- مهندس مساحة مساعد.
4- مطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
5- محلل بيانات.
6- تأكيد الجودة QA.
7- أخصائي جودة أول.
8- محلل نظم أول.
9- مهندس شبكات أول.
10- مهندس دعم فني أول.
11- أخصائي علوم نبات.
12- أخصائي بيئي.
13- خبير غابات مانجروف.
14- خبير في إدارة واستدامة الغابات.
15- خبير مكافحة حرائق الغابات وإعادة تأهيلها.
16- أخصائي مراقبة وتقييم مشاريع التصحر.
17- أخصائي تقييم تصحر، وغيرهم.
وأشار إلى أن التقديم متاح الآن، ويستمر التقديم لمدة 10 أيام، عبر الموقع الرسمي للمركز.
التعليقات
اترك تعليقاً