أعلن معهد لياونينغ لأبحاث الطيران العام بجامعة شنيانغ الصينية، عن إنتاج أول طائرة كهربائية عائمة من نوعها في العالم.

وذكر المعهد أنه تستخدم طائرة “أر أكس 2 إي- أس” ذات المقعدين بطاريات الليثيوم كطاقة دفع، وهي خالية من الانبعاثات الكربونية. فيما يتميز نظام الدفع الكهربائي فيها بالاستقرار وانخفاض الضجيج.

وتتميز الطائرة بتكلفة تشغيل وصيانة منخفضة نسبيا، كما لا تحتاج لمتطلبات عالية على مستوى البنية التحتية، فيما قال نائب كبير المهندسين بالمعهد، شيو جيجيا، أن الطائرة تتمتع بدرجة عالية من تكامل الأنظمة وسهلة التشغيل والتعلم، وتتمتع بآفاق تطبيق واسعة.

وأكد جيجيا أنه يمكن استخدامها في تدريب الطيارين والنقل الخاص والسياحة والتصوير الجوي، ومجالات مثل المسح الجوي ورسم الخرائط.