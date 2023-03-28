أوضح المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم (الثلاثاء)، على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ35 درجة مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ8 درجات مئوية.

وقال المركز أن شروره سجلت 34 درجة، ثم جازان 33، تلتها الأحساء 32 درجة، ثم المدينة وجدة ووادي الدواسر والقنفذة 30 درجة مئوية.

كما سجلت القريات 9 درجات، تلتها سكاكا وحائل وعرعر 11 درجة، ثم أبها وتبوك وبريدة والباحة والطائف 12 درجة.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير كذلك على أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية .