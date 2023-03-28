أوضح مراسل قناة ” العربية” في عسير، تفاصيل جديدة بشأن الحادث الذي وقع أمس في طريق عقبة شعار ، والذي أدى إلى وفاة 21 شخصًا، وإصابة 28 آخرين.

وقال :”أن الحافلة كان على متنها 50 شخصاً، واصطدمت فجأة بزاوية بنهاية الجسر، الذي يربط محايل عسير بمدينة أبها، مما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران فيها.”

وأضاف أن غالبية الإصابات جراء الحادث يعنون من حروق بدرجات متفاوتة جراء الحادث، موضحاً أن المصابين يعالجون حاليا بمستشفى عسير المركزي و محايل عسير.

وتابع :” أن سبب الحادث هو حدوث عطل مفاجئ في مكابح الحافلة، وفقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انحرافها واصطدامها.”