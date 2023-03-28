أعلن مسؤول في حديقة الحيوانات الكبرى للأطفال في سيول عاصمة كوريا الجنوبية، أن الحمار الوحشي “سيرو” عاد إلى حظيرته في حال مستقرة وبصحة جيدة، بعدما أمضى الخميس ثلاث ساعات يهرول على الطرق وسط السيارات إلى أن حاصره حراس الحديقة في النهاية.

وقُبِض على “سيرو” البالغ ثلاث سنوات باستخدام حاجز أمني بعد دخوله زقاقًا ضيقًا، فيما تُظهِر الصور المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، عملية نقله إلى حديقة الحيوانات وهو نائم بعد تخديره.

وذكرت التقارير، أنه بدأ “سيرو” يتصرف بتوتر بعد نفوق والدته عام 2020 ووالده عام 2022؛ وفقًا لمقطع فيديو نُشِر في يناير عبر حساب حديقة الحيوانات على يوتيوب، فيما لم يكن يريد العودة إلى حظيرته وتشاجر مع كنغر.