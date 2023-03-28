أوضح الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فضل قراءة آخر آيتين من سورة البقرة.

وقال الشيخ سعد الشثري، خلال برنامج “الأيام الخالية” على قناة السعودية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال “من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه”، والمراد بذلك أنها تكفيه من كل سوء أو تكفيه عن قيام الليل.

وأشار إلى أن من الذي ورد في هذا أن قراءة هاتين الآيتين يكون في الليل أي بعد غروب الشمس، فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اؤتي آيتين من تحت العرش لم يعطهن نبي قبله.