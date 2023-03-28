نجحت الفرق الطبية بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء في إنقاذ حياة 5 مرضى بعد نجاحهم في نقل أعضاء متوفى دماغيا يبلغ من العمر 22 عاما كان قد تبرع بأعضائه قبل رحيله.

وقال المركز السعودي لزراعة الأعضاء، إن الشاب رحل بعد أن ترك أثره باقيا في جسد 5 أشخاص لا يعرف حتى أسماءهم، معلقا: “رحل بعد أن زرع الأمل فيهم، وأحيا بعطائه أرواحهم”.

وأشار المركز إلى أنه تمت زراعة كلية لمريضة يبلغ عمرها 34 عاما بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، وكلية لمريض ستيني بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، وزراعة الكبد لأحد المرضى يبلغ من العمر 62 عاما بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، وزراعة القلب لشخص عمره 59 عاما بمدينة الملك عبد العزيز أيضا، وزراعة الرئة لمريضة عمرها 56 عاما بمستشفى الملك فيصل أيضا.