أعلنت وزارة الصحة، عن تعميم يتضمن إجازة الموظفين السعوديين وغير السعوديين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الوزارة إن الإجازة بالنسبة للموظفين السعوديين على نظام الخدمة المدنية وبرامج التشغيل الذاتي، سوف تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 13 أبريل المقبل، على أن يستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأربعاء الموافق 26 من نفس الشهر.

وذكرت أنه بالنسبة للموظفين غير السعوديين، سوف تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 20 أبريل المقبل، على أن يبدأ العمل بعد الإجازة يوم الاثنين، الموافق 24 من نفس الشهر، لافتة إلى أنه يتم التقيد بتحديد نسبة العاملين خلال عطلة الأعياد حسب المتبع نظاما.

ويأتي ذلك على أن تكون اولوية التكليف للعاملين في الأقسام الطبية التي تستدعي حاجة العمل، كما يتم الالتزام بساعات العمل المحددة للمرافق الصحية حسب الأنظمة واللوائح، مشيرة إلى أنه يتم التقيد بتعويض المكلفين بأيام إجازات على أن يكون احتساب الأيام حسب المتبع نظاما.