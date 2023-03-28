أكد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، على وجود تحديث جديد سيطبق في موقع “تويتر”، الذي استحوذ عليه في العام الماضي.

وقال “ماسك”، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن قائمة “لأجلك” التي تشمل قائمة بالتغريدات التي يوصي بها الموقع ستشمل قريبا الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء فقط.

وأشار إلى أن هذا التحديث سيشمل كل المستخدمين، وسيدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل المقبل، مضيفا أن هذا التحديث يعد الطريقة الوحيدة والواقعية لكبح الروبوتات أو البوتات الآلية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن التصويت في الاستطلاعات التي تجرى عبر “تويتر” سيكون فقط أيضا لأصحاب العلامات الزرقاء.