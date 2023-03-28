شهد سعر خام برنت تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لكنه لا يزال يتجه نحو تسجيل خامس خسارة شهرية وسط مخاوف من احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.19% إلى 77.97 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:59 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، فيما استقرت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم مايو عند 72.82 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت أمس بأكثر من 5%.

وازداد تفاؤل المستثمرين بعد ارتفاع الآمال في الحصول على دعم إضافي للسيولة المصرفية بعد تقارير تفيد بأن السلطات الأمريكية كانت في مباحثات حول توسيع برنامج تسهيلات الإقراض الطارئ.