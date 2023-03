تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبايدن خلال حدث يقام في البيت الأبيض، وفي أسفل الشاشة مكتوب “بايدن يتطرق إلى إطلاق النار المميت في مدرسة ناشفيل، ليفاجئ الرئيس الأمريكي الحاضرين بحديثه عن حبه لـ”الآيس كريم برقائق الشوكولاتة”.

وقال: “اسمي جو بايدن، أنا زوج الدكتورة جيل بايدن، وأحب الآيس كريم برقائق الشوكولاتة، لقد جئت إلى هنا لأنني سمعت أنه كان هناك آيس كريم برقائق الشوكولاتة. “

وأضاف:” بالمناسبة، لدي ثلاجة مليئة بهذا الآيس كريم في الطابق العلوي، هل تعتقدون أنني أمزح؟ لا أنا لا أمزح”، وسمع خلال المقطع ضحكات الموجودين على طرائفه.

وانهالت تعليقات المغردين على حديثه حيث تسائل أحدهم:” هل هو ممثل كوميدي الآن يحاول دائما جعل الناس يضحكون عليه؟”.

بينما دافعت إحدى المغردات عن بايدن، مُشيرة إلى أن الأخير أدلى بهذه الملاحظات في قمة الأعمال النسائية، وأنه لم يكن مؤتمرًا صحافيًا حول إطلاق النار.

‎ورد آخر عليها بالقول: “أنت تفتقدين النقطة الأساسية. النقطة المهمة هي أنه كان يمكن أن يفتتح كلامه بأي شكل من الأشكال ومن بين كل الطرق، اختار البوظة، لا شيء عن المذبحة، لا شيء عن النساء والوظائف وما إلى ذلك لكن بدلا من ذلك، آيس كريم، كان هذا اختيارًا، هذا أفضل ما لدينا”.

والجدير بالذكر أن بايدن وصف لاحقًا عملية إطلاق النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل بأنّها “بغيضة”، مشدداً على أن الهجمات المسلحة “تمزّق روح” الولايات المتحدة.

"I came down because I heard there was chocolate chip ice cream." pic.twitter.com/IS3sRSKW4O

BREAKING: Joe Biden starts his speech while children and adults were massacred in Nashville shooting, "My name is Joe Biden. I’m dr. Jill Biden’s husband. I like ice cream, chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate chip ice cream. pic.twitter.com/XVh4ZCzqWW…

— Antonio Sabato Jr (@AntonioSabatoJr) March 27, 2023