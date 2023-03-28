قام محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، بزيارة بعض ركاب حافلة حادثة عقبة شعار المنومين في مستشفى محايل العام.

ورافقه في الزيارة مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد زيد عسيري، وهم أربعة مقيمين من الجالية اليمنية، واطمأن على صحتهم وحالتهم مستقرة، ثم تفقد ثلاجة الموتى بالمستشفى إذ يوجد 22 جثة.

وأوضح القرقاح بعد زيارته لعدد من المصابين، أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال يتابع الحادثة منذ وقوعها للاطمئنان على حالة المصابين.

ووجه بتقديم أفضل الخدمات لهم من رعاية صحية وكامل حاجاتهم إلى أن يغادروا المستشفى.