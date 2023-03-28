روى محمد السادات طبيب هندي مقيم في حائل تفاصيل مساهمته في علاج 20 ألف حالة “عقم” خلال 30 عاماً من وجوده بالمملكة.
وقال السادات أنه عالج حالات امتدت ل٢٧ عام بدون إنجاب أطفال، مؤكداً أن ٩٠٪ من الحالات التي عالجها كانت ناجحة.
وأشار إلى أن هناك حالات قامت بتسميه مولودهم بإسمه من شدة فرحتهم، لافتاً إلى أن بعض المستفيدين ذبح “تميمة” مولوده في عيادته.
عالج حالات امتدت لـ 27 عاماً..
"محمد السادات" طبيب هندي في #حائل ساهم بعلاج 20 ألف حالة "عقم" خلال 30 عاماً.. ويقول: بعض المستفيدين ذبح "تميمة" مولوده في عيادتي👨⚕️
#السعودية@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/eaSygDIh7W
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 27, 2023
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