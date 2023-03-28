كشفت شركة هيونداي عن سيارة موفاسا SUV الجديدة كلياً والتي تأتي بتجهيزات متعددة مخصصة للقيادة على التضاريس الوعرة.

وجمعت خارجية السيارة بين لغات تصميم سيارات كيا وهيونداي الجديدة، مع رفع نظام التعليق، ورفع الخلوص الأرضي للسيارة لتعزيز إمكانات القيادة على الدروب القاسية، كما حصلت السيارة على إطارات كبيرة عريضة جاهزة لجميع التضاريس.

وتقتصر ملامح التصميم الخارجي على النسخة الاختبارية فقط على الأرجح ولن نراها في الموديل الإنتاجي، مثل لمسات الألمنيوم البارزة على المصدات، والتصميم الفريد لحدائد السقف المدمج فيها مصابيح LED.

وتنطلق هيونداي موفاسا الجديدة بمحرك بنزين 2.0 لتر بقوة 160 حصان، يقوم بتحريك العجلات الأمامية فقط، ومن المتوقع استلام الـ SUV لمحرك هجين لاحقاً.