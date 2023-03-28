قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالاحتفال بوضع تمثاله إلى جوار تمثالي مواطنه دييغو أرماندو مارادونا وبيليه في متحف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول).

ويُشار إلى أنه تم الكشف عن تمثال بالحجم الطبيعي لميسي وهو يحمل كأس العالم في احتفال بمقر الكونميبول في باراغواي قبل إجراء قرعة كأس كوبا ليبرتادوريس الليلة الماضية.

وقال ميسي: “لم أحلم أو أفكر في هذا، حلمي كان الاستمتاع بما أحببت منذ أن كنت طفلاً، وهو أن أكون لاعباً محترفاً، وأفعل ما أحب في حياتي.

وأضاف: “الطريق كان طويلاً جداً، الكثير من القرارات والهزائم، لكني كنت أتطلع للمستقبل دائماً وأردت الفوز”.

وتابع: “أعتقد أن أهم شيء هو القتال من أجل أحلامك، وأن كل شيء ممكن وعليك الاستمتاع باللعب وهو الأمر الأجمل”.

يُذكر أن ميسي قاد الأرجنتين إلى لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها والأولى بعد انتظار 36 عامًا بقطر في ديسمبر .