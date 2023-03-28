أوضح الشيخ راشد المطوع هل يجوز إفطار المرأة الحامل التي تخشى على نفسها وجنينها؟.
وقال المطوع :” إذا خافت المرأة على نفسها وجنينها فيجوز لها أن تفطر ثم تقضي بعد ذلك”.
وأضاف ” ويقال إذا خافت المرأة على نفسها فيجب عليها القضاء فحسب، أما إذا خافت على رضيعها فهنا تقضي وتطعم”.
هل يجوز إفطار المرأة الحامل التي تخشى على نفسها وجنينها؟ وماذا عليها؟
– الشيخ د. راشد المطوعhttps://t.co/8hUI4eKJHm#يستفتونك #٥رمضان #الرسالة pic.twitter.com/aqyrov1sIO
— قناة الرسالة (@alresalahnet) March 27, 2023
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