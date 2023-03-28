أوضح الشيخ راشد المطوع ‏هل يجوز إفطار المرأة الحامل التي تخشى على نفسها وجنينها؟.

وقال المطوع :” إذا خافت المرأة على نفسها وجنينها فيجوز لها أن تفطر ثم تقضي بعد ذلك”.

وأضاف ” ويقال إذا خافت المرأة على نفسها فيجب عليها القضاء فحسب، أما إذا خافت على رضيعها فهنا تقضي وتطعم”.