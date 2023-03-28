أوضح اختصاصي الطب الباطني الدكتور حازم جرمان، هل يمكن لمرضى الكلى الصوم دون التأثير سلبا على صحتهم.

وقال الدكتور حازم جرمان، خلال برنامج “طبيبك في رمضان” عبر قناة “العربية”، أن مرضى الكلى يقسمون إلى مرضى الكلى الحادي ومرضى الكلى المزمن.

وأكد أنه ينصح الأشخاص المصابين بمرض الكلى الحادي بعدم الصيام، لأن الكلية مصابة بأذية حادة والصيام من شأنه أن يفاقم من هذه الأذية، فيما يتم السماح بالصيام في حال التعافي وعودة القيم الطبيعية للكلى، وذلك تحت إشراف الطبيب.

وأشار إلى أن المرضى بالإصابة الكلوية المزمنة ينصحهم بالصيام إلا أصحاب الدرجة الثالثة وما فوق لأن الكلية مصابة بأذية مزمنة بنفس الوقت، وغير قادرة على الاحتفاظ بسوائل الجسم.