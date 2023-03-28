انتقد عبد الكريم الجاسر، مدرب المنتخب الوطني، قائلاً إن رينارد مدرب غير شجاع لذلك يختار مباريات أمام منتخبات ضعيفة مثل فنزويلا وبوليفيا

وقال الجاسر :” رينارد يخشى الانتقادات والدليل كل المباريات التي خاضها مبارايات متواضعة لم يدخل مواجهات قوية”

وأضاف ” منتخبنا في ٢٠١٨ لعب مبارايات قوية أمام منتخب إيطاليا وألمانيا وغيره، لذلك نحن نحتاج أن نشرك لاعبينا في مواجهات قوية يستفاد منها المنتخب”