انتقد عبد الكريم الجاسر، مدرب المنتخب الوطني، قائلاً إن رينارد مدرب غير شجاع لذلك يختار مباريات أمام منتخبات ضعيفة مثل فنزويلا وبوليفيا
وقال الجاسر :” رينارد يخشى الانتقادات والدليل كل المباريات التي خاضها مبارايات متواضعة لم يدخل مواجهات قوية”
وأضاف ” منتخبنا في ٢٠١٨ لعب مبارايات قوية أمام منتخب إيطاليا وألمانيا وغيره، لذلك نحن نحتاج أن نشرك لاعبينا في مواجهات قوية يستفاد منها المنتخب”
فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: رينارد مدرب غير شجاع لذلك يختار مباريات أمام منتخبات ضعيفة مثل فنزويلا وبوليفيا #المنتصف pic.twitter.com/a1Wlv3Fsyw
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) March 27, 2023
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